New York esplosione vicino alla statua del Toro di Wall Street | panico a Manhattan

A Manhattan, vicino alla statua del Toro di Wall Street, un veicolo della Metropolitan Transportation Authority è esploso. L’incidente ha causato momenti di paura tra le persone presenti, che si sono riversate per le strade. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre al momento non risultano feriti tra i testimoni o i passanti. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’esplosione e garantire la sicurezza della zona.

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