New York esplosione vicino alla statua del Toro di Wall Street | panico a Manhattan

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manhattan, vicino alla statua del Toro di Wall Street, un veicolo della Metropolitan Transportation Authority è esploso. L’incidente ha causato momenti di paura tra le persone presenti, che si sono riversate per le strade. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre al momento non risultano feriti tra i testimoni o i passanti. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’esplosione e garantire la sicurezza della zona.

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Un mezzo della MTA è esploso a New York, vicino alla statua del Toro di Wall Street. Panico tra i passanti ma al momento non sembrano esserci feriti. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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