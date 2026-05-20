New York esplosione vicino alla statua del Toro di Wall Street | panico a Manhattan
A Manhattan, vicino alla statua del Toro di Wall Street, un veicolo della Metropolitan Transportation Authority è esploso. L’incidente ha causato momenti di paura tra le persone presenti, che si sono riversate per le strade. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre al momento non risultano feriti tra i testimoni o i passanti. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’esplosione e garantire la sicurezza della zona.
Un mezzo della MTA è esploso a New York, vicino alla statua del Toro di Wall Street. Panico tra i passanti ma al momento non sembrano esserci feriti. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
NEW YORK, paura tra passantI: macchina esplode a due passi dal Toro di Wall Street
Sullo stesso argomento
Sicilia a Wall Street: il modello ittico conquista New York? Cosa sapere La delegazione del Distretto COSVAP ha presentato il modello ittico siciliano al New York Stock Exchange.
New York, 2 ordigni vicino alla casa del sindaco Mamdani: due arrestiDue persone fermate dopo il ritrovamento di dispositivi esplosivi nei pressi della residenza del sindaco Zohran Mamdani.
Un veicolo è esploso, dopo aver preso fuoco, vicino alla statua del Toro di Wall Street a New York. Panico tra le persone presenti nella zona, turisti e residenti, che sono fuggite dal luogo dell'esplosione avvenuta proprio vicino alla famosa attrazione turistica n x.com
la Repubblica. . Un veicolo è esploso, dopo aver preso fuoco, vicino alla statua del Toro di Wall Street a New York. Panico tra le persone presenti nella zona, turisti e residenti, che sono fuggite dal luogo dell'esplosione avvenuta proprio vicino alla famosa attra - Facebook facebook
New York, esplosione vicino alla statua del Toro di Wall Street: panico a ManhattanUna violenta esplosione ha scatenato il panico a New York, proprio vicino all'iconica statua del toro, simbolo di Wall Streett. L'esplosione è avvenuta intorno alle ore 17.43 all'incrocio tra Broadway ... fanpage.it
New York, auto esplode nel cuore di Manhattan: panico vicino a Wall StreetNew York, auto esplode a Manhattan vicino Wall Street: panico tra i passanti, immagini dell’esplosione virali. la7.it