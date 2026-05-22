Eni punta sul gas in Indonesia e Spotify vola del 14% a Wall Street
Eni ha annunciato un accordo con un’azienda energetica in Indonesia, concentrandosi sul settore del gas naturale. La notizia ha portato a una crescita del titolo in Borsa, ma senza specificare l’effetto diretto sul bilancio dell’azienda. Nel frattempo, Spotify ha registrato un incremento del 14% in Borsa a Wall Street, senza dettagli sui motivi di questa variazione. Entrambi gli eventi sono stati riportati come notizie di mercato, senza ulteriori analisi o commenti.
? Punti chiave Come influenzerà l'accordo in Indonesia il bilancio di Eni?. Perché Spotify ha registrato un balzo del 14% a Wall Street?. Chi finanzierà i nuovi progetti di cattura del carbonio di Eni?. Cosa indicano i dati tedeschi sulla tenuta dell'economia europea?.? In Breve Eni detiene oltre l'80% dei progetti South Hub e North Hub in Indonesia.. Eni CCUS Holding collabora con Global Infrastructure Partners del gruppo BlackRock.. Dati GfK e Ifo monitorano la fiducia dei consumatori in Germania.. Analisti valutano salari nell'area euro e fiducia Michigan negli Stati Uniti..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Eni trova gas in Indonesia. E c’è l’intesa in VenezuelaMentre nel lungo termine lavora al via libera per l'export di gas dal Venezuela, Eni accelera sull'esplorazione in Indonesia e trova riserve da 140...
Eni conquista Wall Street: 3 miliardi di dollari con nuovi bond USA? Domande chiave Perché gli investitori americani hanno risposto con una domanda così massiccia? Come influirà questa operazione sulla gestione dei...
#Trump ha dichiarato a Fox News che il presidente cinese #XiJinping ha accettato di acquistare 200 aerei Boeing: il titolo del produttore americano di velivoli ieri ha perso quasi il 5% in borsa, con gli analisti di Wall Street che si aspettavano che Pechino avreb facebook
Eni vuole tornare sul mercato del trading di petrolio e gas. Descalzi: Le altre major ci guadagnano miliardiEni punta a tornare sul mercato del trading di petrolio e gas. La major italiane ne era uscita sette anni fa, preferendo concentrarsi sull’esplorazione di nuovi giacimenti piuttosto che sul commercio ... corriere.it