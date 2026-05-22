Eni punta sul gas in Indonesia e Spotify vola del 14% a Wall Street

Eni ha annunciato un accordo con un’azienda energetica in Indonesia, concentrandosi sul settore del gas naturale. La notizia ha portato a una crescita del titolo in Borsa, ma senza specificare l’effetto diretto sul bilancio dell’azienda. Nel frattempo, Spotify ha registrato un incremento del 14% in Borsa a Wall Street, senza dettagli sui motivi di questa variazione. Entrambi gli eventi sono stati riportati come notizie di mercato, senza ulteriori analisi o commenti.

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? Punti chiave Come influenzerà l'accordo in Indonesia il bilancio di Eni?. Perché Spotify ha registrato un balzo del 14% a Wall Street?. Chi finanzierà i nuovi progetti di cattura del carbonio di Eni?. Cosa indicano i dati tedeschi sulla tenuta dell'economia europea?.? In Breve Eni detiene oltre l'80% dei progetti South Hub e North Hub in Indonesia.. Eni CCUS Holding collabora con Global Infrastructure Partners del gruppo BlackRock.. Dati GfK e Ifo monitorano la fiducia dei consumatori in Germania.. Analisti valutano salari nell'area euro e fiducia Michigan negli Stati Uniti..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eni punta sul gas in Indonesia e Spotify vola del 14% a Wall Street ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eni trova gas in Indonesia. E c’è l’intesa in VenezuelaMentre nel lungo termine lavora al via libera per l'export di gas dal Venezuela, Eni accelera sull'esplorazione in Indonesia e trova riserve da 140... Eni conquista Wall Street: 3 miliardi di dollari con nuovi bond USA? Domande chiave Perché gli investitori americani hanno risposto con una domanda così massiccia? Come influirà questa operazione sulla gestione dei... Eni vuole tornare sul mercato del trading di petrolio e gas. Descalzi: Le altre major ci guadagnano miliardiEni punta a tornare sul mercato del trading di petrolio e gas. La major italiane ne era uscita sette anni fa, preferendo concentrarsi sull’esplorazione di nuovi giacimenti piuttosto che sul commercio ... corriere.it