Waerenskjold anticipa la volata e beffa tutti a Nevers | sua l' 11esima tappa del Tour de France
Soren Waerenskjold ha vinto l’undicesima tappa del Tour de France 2026 a Nevers. Il corridore della Uno-X Mobility ha battuto nello sprint finale Olav Kooij e Jasper Philipsen. La vittoria è arrivata anticipando la volata e ottenendo il suo 11esimo successo in questa edizione. Nessun altro atleta è riuscito a superarlo nel tratto conclusivo.
È Soren Waerenskjold a far sua la volata dell’undicesima tappa del Tour de France 2026. Il corridore della Uno-X Mobility si impone sul traguardo di Nevers, precedendo nettamente nello sprint conclusivo sia Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) che Japser Philipsen (Alpecin-Premier Tech). Il norvegese si prende così la sua prima soddisfazione alla Grande Boucle, il cui padrone indiscusso resta sempre Tadej Pogacar (UAE): lo sloveno conferma il suo +3’36” di vantaggio su Vingegaard (Visma Lease a bike) in classifica generale., LA TAPPA, Dopo il ruggito di Tadej Pogacar all’arrivo in solitaria ieri a Le Lioran, l’undicesima tappa odierna del Tour de France 2026 concede di fatto una giornata di riposo agli uomini di classifica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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