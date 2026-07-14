Tour de France 2026 la tappa di domani Vichy-Nevers | percorso orari tv

Notizia in breve

Domani si svolge la tappa del Tour de France 2026 tra Vichy e Nevers. La corsa copre una distanza di circa 200 chilometri e inizierà alle ore 13:00, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La trasmissione sarà visibile in diretta su canali sportivi e online. La tappa presenta un percorso pianeggiante, con alcune leggere salite nelle fasi finali. I ciclisti affrontano questa frazione in un contesto di alta competizione.