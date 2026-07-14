Tour de France 2026 la tappa di domani Vichy-Nevers | percorso orari tv

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani si svolge la tappa del Tour de France 2026 tra Vichy e Nevers. La corsa copre una distanza di circa 200 chilometri e inizierà alle ore 13:00, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La trasmissione sarà visibile in diretta su canali sportivi e online. La tappa presenta un percorso pianeggiante, con alcune leggere salite nelle fasi finali. I ciclisti affrontano questa frazione in un contesto di alta competizione.

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Quando si presenta un’occasione più che propizia non può assolutamente essere mancata. Gli uomini jet, pienamente consapevoli della realtà, sono pronti alla battaglia. Il Tour de France continua la sua corsa con l’undicesima tappa, Vichy-Nevers di 161,3 chilometri. I ciclisti, dopo aver rapidamente archiviato l’odierna impegnativa tappa di montagna, affrontano una giornata decisamente più tranquilla. Sembrano esserci tutte le condizioni per ipotizzare come soluzione più probabile l’arrivo del gruppo a ranghi compatti per un nuovo sprint. PERCORSO. La frazione si sviluppa su un tracciato quasi totalmente pianeggiante. I corridori affrontano il traguardo volante di Saint-Pourçain-Sur-Siou dopo 27,8 chilometri e, subito dopo, si cimentano con la Côte de Billonnière, quarta categoria di un chilometro al 5,8% di pendenza media. 🔗 Leggi su Oasport.it

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