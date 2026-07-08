Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026 a Pau, battendo tutti nella prima volata della corsa. Il velocista olandese ha conquistato il suo primo successo alla Grande Boucle, superando gli altri migliori specialisti della specialità presenti alla gara. La vittoria è arrivata con una volata di prepotenza, segnando un risultato importante per il corridore. La tappa ha visto la partecipazione di tutti i principali velocisti mondiali, ma è stato Kooij a prevalere.

Primo sprint al Tour de France 2026: in scena tutti i migliori velocisti al mondo in quel di Pau e viene fuori Olav Kooij. Il corridore dei Paesi Bassi si impone nella quinta tappa con una volata di prepotenza e va a prendersi il successo più bello della carriera, il primo alla Grande Boucle. Resta leader della classifica generale Torstein Træen (Uno-X Mobility). A differenza degli altri giorni, oggi veramente pochi spunti nella prima fase di gara. All’attacco un uomo in solitaria: il francese Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). Il gruppo ha lasciato il giusto spazio al transalpino, tenendo sotto controllo la situazione, senza rischi, ad andatura molto blanda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Olav Kooij beffa tutti nella prima volata a Pau

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2026 Tour de France: Olav Kooij

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