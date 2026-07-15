Nel Ferrarese sono state sequestrate oltre 15 tonnellate di vongole provenienti dal Portogallo, considerate illegali. Contestualmente, la Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo accusato di trasferimento fraudolento di valori e di aver omesso di comunicare variazioni patrimoniali.

La Guardia di Finanza di Ferrara ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un indagato accusato di trasferimento fraudolento di valori e omessa comunicazione di variazioni patrimoniali. Secondo l’inchiesta della Procura di Ferrara, l’uomo avrebbe intestato società a prestanome per sottrarle a sequestri patrimoniali e omesso di dichiarare investimenti immobiliari superiori a un milione di euro. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un traffico di ingenti quantitativi di vongole importate illegalmente dal Portogallo, prive di tracciabilità e trasportate in violazione delle norme sanitarie, poi commercializzate come prodotto italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vongole illegali dal Portogallo, sequestrate oltre 15 tonnellate nel Ferrarese

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Ferrara, arresto per traffico di vongole contaminate e intestazione fittizia

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