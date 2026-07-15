Sequestrate più di 15 tonnellate di vongole provenienti da acque inquinate in Portogallo, destinate al mercato italiano. Un uomo condannato per reati di mafia è stato posto agli arresti domiciliari. Le vongole sono state trovate durante controlli delle autorità sanitarie e di polizia, che hanno identificato il carico come proveniente da zone con elevato inquinamento ambientale. Il prodotto è stato sequestrato per precauzione.

Oltre 15 tonnellate di vongole provenienti da aree altamente inquinate del Portogallo s tavano per finire sulle tavole degli italiani come se fossero prodotto nazionale. La Guardia di Finanza di Ferrara ha sequestrato il carico e disposto gli arresti domiciliari per un uomo già condannato in via definitiva per reati aggravati dal metodo mafioso. L’operazione della Guardia di Finanza di Ferrara. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara con il supporto di Eurojust, ha fatto emergere un presunto sistema che avrebbe sfruttato la grave crisi produttiva causata dal granchio blu nelle valli di Comacchio e nella Sacca di Goro, trasformando la carenza di prodotto italiano in un’occasione di profitto attraverso un articolato traffico illecito di vongole provenienti dal Portogallo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vongole dalle acque inquinate sulle tavole degli italiani: sequestrate oltre 15 tonnellate, ai domiciliari un condannato per mafia

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