Vongole pericolose per la salute sequestrate oltre 15 tonnellate | un arresto
Oltre 15 tonnellate di vongole sono state sequestrate durante un controllo della Guardia di Finanza. Le conchiglie provenivano dal Portogallo e si sospetta siano state immesse illegalmente sul mercato. Insieme al sequestro, è stato arrestato un uomo coinvolto nel traffico. La merce, considerata potenzialmente dannosa per la salute, è stata rimossa da attività commerciali e depositata in un deposito giudiziario.
Ferrara, 15 luglio 2026 - Nuovo sviluppo nell'inchiesta della Guardia di Finanza di Ferrara sul traffico illecito di vongole provenienti dal Portogallo. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo indagato per trasferimento fraudolento di valori e omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali. Il provvedimento, disposto dal Tribunale del Riesame di Bologna su richiesta della Procura di Ferrara e successivamente confermato dalla Corte di Cassazione, riguarda un soggetto già sottoposto in passato a misura di prevenzione personale e condannato in via definitiva per reati aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Maxi operazione Guardia di Finanza: sequestrate 15 tonnellate di vongole illegali
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