Vongole pericolose per la salute sequestrate oltre 15 tonnellate | un arresto

Notizia in breve

Oltre 15 tonnellate di vongole sono state sequestrate durante un controllo della Guardia di Finanza. Le conchiglie provenivano dal Portogallo e si sospetta siano state immesse illegalmente sul mercato. Insieme al sequestro, è stato arrestato un uomo coinvolto nel traffico. La merce, considerata potenzialmente dannosa per la salute, è stata rimossa da attività commerciali e depositata in un deposito giudiziario.