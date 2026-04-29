Von der Leyen | ‘Entro il trimestre i primi 45 miliardi a Kiev’

La presidente della Commissione Europea ha annunciato che entro la fine del trimestre saranno consegnati 45 miliardi di euro a Kiev. Ha confermato l’impegno a sostenere il governo ucraino nel suo impegno e ha specificato che la promessa di aiuti finanziari è stata rispettata. La comunicazione è arrivata nel corso di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di distribuzione delle risorse.

“Il primo pacchetto per la difesa riguarderà i droni, prodotti dall’Ucraina e destinati all’Ucraina, per un valore di circa 6 miliardi di euro. Il nostro messaggio è chiaro: continueremo a sostenere il coraggioso popolo ucraino e le sue forze armate – ha evidenziato von der Leyen -. Mentre la Russia raddoppia la sua aggressività, l’Europa raddoppia il suo sostegno all’Ucraina”. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: ‘Entro il trimestre i primi 45 miliardi a Kiev’ Notizie correlate Ucraina, Zelensky sente von der Leyen. Ue al lavoro per sbloccare prestito da 90 miliardi a Kiev(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen avrà questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente ucraino... Russia-Ucraina, oggi i primi 4 anni della guerra. Von der Leyen: “Pace alle condizioni di Kiev”. Leader Ue da ZelenskyLeader Ue da Zelensky, ma l’Ungheria lo attacca: “Fomenta il caos per rovesciare Orban”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide; Von der Leyen sul patto di stabilità: Prima usare 95 miliardi; Vertice informale Ue a Cipro, von der Leyen: Affrancarsi da Hormuz per energia; Bruxelles respinge Meloni: patto di stabilità, nessun aiuto. Von der Leyen conferma, 'entro il trimestre i primi 45 miliardi Ue a Kiev'Abbiamo mantenuto la promessa sul prestito Ue da 90 miliardi a Kiev: entro questo trimestre erogheremo la prima tranche di 45 miliardi di euro per il 2026. (ANSA) ... ansa.it Von der Leyen: 'La guerra in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno per l'energia'La presidente della Commissione europea: 'In due mesi +27 miliardi per l'import, gli effetti potrebbero pesare per anni' (ANSA) ... ansa.it Ursula von der Leyen è stata attaccata su più fronti durante le prime votazioni sul quadro di spesa pluriennale. di Zaccaria Trevi - facebook.com facebook La Germania di Merz "sfiducia" Von der Leyen: «Tagli leggi e funzionari Ue o la mettiamo sotto controllo». I Verdi: «Berlino è nel caos» x.com