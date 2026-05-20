Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un’intesa sulla riduzione delle tariffe per le esportazioni industriali provenienti dagli Stati Uniti verso l’Unione Europea. La presidente della Commissione europea ha commentato che si tratta di un accordo e che l’UE si impegna a rispettare gli impegni presi. La decisione riguarda specificamente tariffe applicate a prodotti industriali e rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due parti.

“Un accordo è un accordo e l’Ue rispetta i suoi impegni. Accolgo con favore l’accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla riduzione delle tariffe per le esportazioni industriali statunitensi verso l’UE. Ciò significa che presto rispetteremo la nostra parte della Dichiarazione congiunta UE-Usa, come promesso”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Invito ora i co-legislatori ad agire rapidamente e a finalizzare il processo. Insieme, possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, prevedibile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso”, ha concluso. Merz: “Da accordo con Usa più sicurezza e stabilità per nostre aziende”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dazi, Von der Leyen: “Bene l’intesa su accordo con Usa, Ue rispetta suoi impegni”

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Why did Ursula von der Leyen shake the world

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