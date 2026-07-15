Volley Nations League maschile | Italia battuta dal Giappone al tiebreak

La nazionale italiana maschile di volley ha perso al tiebreak contro il Giappone nella Pool 9 della Volleyball Nations League, in corso all'Asue Arena di Osaka. Questa è la prima sconfitta dell’Italia nel torneo, che si è conclusa con il punteggio finale di 3-2. La partita si è svolta questa sera, con il Giappone che ha ottenuto la vittoria davanti al pubblico di casa.

Per la nazionale italiana maschile è arrivata questa sera la prima sconfitta nella Pool 9 della Volleyball Nations League, in corso all'Asue Arena di Osaka, al cospetto dei padroni di casa del Giappone. L'Italia è stata infatti superata 2-3 (26-26, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15) dopo essersi aggiudicata il primo e quarto set set, al termine di una gara intensa, combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, che hanno regalato spettacolo agli oltre 10.000 spettatori presenti, facendo registrare il tutto esaurito., Con questo successo il Giappone si conferma sempre più leader della classifica generale, salendo a quota nove vittorie, mentre l'Italia resta ferma a cinque successi (qui la classifica) Giannelli e compagni torneranno in campo domani 16 luglio alle ore 8. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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