La Nazionale maschile è pronta per l'ultima week di Volleyball Nations League 2026. Dopo l'ultima settimana di lavoro a Cavalese, durante la quale gli azzurri hanno anche disputato una gara amichevole con l'Argentina a Trento, l'Italia di De Giorgi è pronta a partire (domani 10 luglio dall'Aeroporto di Milano Malpensa) per Osaka (Giappone), dove dal 15 al 19 luglio disputerà l'ultimo atto della fase intercontinentale. Giannelli e compagni affronteranno, nell'ordine, Giappone (15 luglio, ore 12.20 italiane), Belgio (16 luglio, ore 8.30 italiane), Argentina (18 luglio, ore 12.20 italiane) e Cuba (19 luglio, ore 8. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Volley, Nations League maschile: 14 azzurri per la week 3 in Giappone

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VNL Maschile 2026: i 14 azzurri scelti da De Giorgi per la week 1 in Canada

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