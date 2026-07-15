Volley Italia frenata dal Giappone in Nations League | torna Giannelli Romanò riserva Strada in salita per le Finals

L’Italia ha aperto con una sconfitta l’ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile. Gli azzurri sono stati battuti al Giappone per 3-2 (24-26; 25-19; 25-20; 23-25; 15-12), che si è scatenato di fronte al proprio pubblico di Osaka ed è riuscito a fermare i Campioni del Mondo nella massima competizione internazionale itinerante. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono riusciti a rimontare da 1-2, ma questa volta il tie-break non ha regalato gioie e in terra asiatica si è incassata una battuta d’arresto molto pesante. La sconfitta odierna incide in maniera rilevante sulle ambizioni della nostra Nazionale di qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime sette classificate e la Cina, in qualità di Paese organizzare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Riscossa delle Azzurre, vittoria in 3 set: Giappone-Italia 0-3 | Volleyball Nations League | DAZN

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