L’Italia ha vinto contro la Turchia e si è qualificata per le semifinali degli Europei Under 18 di volley, raggiungendo il sesto successo su sette partite. La squadra ha avuto qualche difficoltà in un set, ma ha comunque conquistato il risultato finale. La competizione si svolge nelle Marche.

Missione compiuta! L’ Italia centra il sesto successo in sette partite e conquista il pass per le semifinali dei Campionati Europei Under 18 di volley 2026, in corso di svolgimento nelle Marche. Gli azzurrini guidati da coach Vincenzo Fanizza hanno battuto la Turchia per 3-1 (26-24 25-17 14-25 25-21) al PalaSavelli di Porto San Giorgio, chiudendo il girone in seconda posizione dietro alla Polonia imbattuta ed incrociando la Francia (prima nella Pool 2) venerdì 17 luglio nella sfida che metterà in palio un posto in Finale. Partenza a rilento dell’Italia, che va presto sotto di tre punti e tocca addirittura il -5 sul 7-12 prima di tornare a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, l’Italia soffre per un set ma batte anche la Turchia e vola in semifinale agli Europei U18!

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