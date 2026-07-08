Volley femminile l’Italia vola in semifinale agli Europei U18 | Spagna ko Legrenzi e Tessariol in luce

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha battuto la Spagna 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-21) e si è qualificata per la semifinale degli Europei U18 di volley femminile a Riga. Le giocatrici Legrenzi e Tessariol si sono messe in evidenza durante la partita. La squadra italiana si è imposta nel secondo, terzo e quarto set dopo aver perso il primo. La competizione prosegue con le semifinali previste nelle prossime ore.

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L’Italia ha sconfitto la Spagna per 3-1 (20-25; 26-24; 25-16; 25-21) agli Europei U18 di volley femminile, in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Le azzurre si sono fatte sorprendere nel primo set dalla compagine iberica e nel secondo parziale si sono trovate sotto per 5-1, 14-20 e 23-19, riuscendo però a imbastire una prodigiosa rimonta valsa l’affermazione ai vantaggi. Sul punteggio di parità (1-1) è emersa la maggior caratura tecnica della nostra Nazionale, brava a rialzarsi dopo un avvio contratto della quarta frazione e a prendere il largo. Le azzurre hanno infilato la sesta vittoria consecutiva nel torneo e si sono matematicamente qualificate alle semifinali della rassegna continentale di categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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