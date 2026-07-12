LIVE Italia-Turchia 2-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | equilibrio nel 3° set
L’Italia ha conquistato un vantaggio di 2-0 contro la Turchia nel match di volley femminile under 18 agli Europei 2026. Nel terzo set si registra un equilibrio, con il punteggio che si mantiene serrato. La partita è in corso, e i punti sono stati distribuiti tra le due squadre senza distanze significative. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla piattaforma dedicata alla diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI VOLLEY FEMMINILE U22 DALLE 18.3 0 13-12 Diagonale stretta di Uysalcan da posto 2. 13-11 Parallela vincente di Tessariol che lavora bene il colpo attaccato senza rincorsa. 12-11 In rete la battuta azzurra. Time out Turchia 12-10 Diagonale di Tessariol dalla seconda linea. 11-10 Invasione a muro per la Turchia. 10-10 Diagonale di Uysalcan 10-9 MOOOOONSTEEER BLOOOCK MARINA LA TELLAAA 9-9 Mani out di Tessariol dalla seconda linea. 8-9 Ace di Demirag 8-8 Parallela di Uysalcan dalla seconda linea. 8-7 Mani out di Monari Gamba da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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