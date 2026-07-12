LIVE Italia-Turchia 2-0 Europei volley femminile U18 2026 in DIRETTA | equilibrio nel 3° set

Notizia in breve

L’Italia ha conquistato un vantaggio di 2-0 contro la Turchia nel match di volley femminile under 18 agli Europei 2026. Nel terzo set si registra un equilibrio, con il punteggio che si mantiene serrato. La partita è in corso, e i punti sono stati distribuiti tra le due squadre senza distanze significative. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla piattaforma dedicata alla diretta.