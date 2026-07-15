Un allenatore di pallavolo di 41 anni è morto ieri all'ospedale Maggiore di Parma dopo un incidente avvenuto lunedì mattina nella Bassa Reggiana. È stato travolto da una bicicletta condotta da un noto conduttore televisivo. L'uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale, dove è deceduto dopo qualche giorno. L’incidente è avvenuto in una zona trafficata della provincia.

Alessandro Magnani, 41enne allenatore di pallavolo molto stimato nel reggiano, è deceduto ieri all’ospedale Maggiore di Parma in seguito all’incidente stradale avvenuto lunedì mattina nella Bassa Reggiana, dove è stato travolto dalla bicicletta condotta dal noto conduttore televisivo Paolo Belli., Magnani, che stava tornando alla propria vettura dopo impegni lavorativi, è caduto violentemente al suolo in una dinamica ancora al vaglio della polizia locale, che non esclude l'ipotesi di un malore accusato dal quarantunenne prima dell'impatto con il mezzo dell'artista, il quale procedeva a velocità ridotta., Mentre la magistratura... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Volley in lutto, addio al coach Magnani: tragico incidente in bici con Paolo Belli

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