Cognento incidente per Paolo Belli | investe con la bici un pedone morto a 41 anni Alessandro Magnani - VIDEO

Notizia in breve

Un incidente a Cognento ha coinvolto il cantautore e conduttore Paolo Belli, che ha investito un pedone con la bicicletta. La vittima, un uomo di 41 anni, è deceduta dopo essere stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. La polizia locale sta indagando sulle cause e sulle responsabilità dell’incidente. Belli non ha riportato ferite gravi. La ricostruzione dei fatti è in corso.