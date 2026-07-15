Cognento incidente per Paolo Belli | investe con la bici un pedone morto a 41 anni Alessandro Magnani - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente a Cognento ha coinvolto il cantautore e conduttore Paolo Belli, che ha investito un pedone con la bicicletta. La vittima, un uomo di 41 anni, è deceduta dopo essere stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. La polizia locale sta indagando sulle cause e sulle responsabilità dell’incidente. Belli non ha riportato ferite gravi. La ricostruzione dei fatti è in corso.

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Il 41enne Alessandro Magnani è deceduto dopo il ricovero in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma. La polizia locale della Bassa Reggiana lavora per chiarire cause e responsabilità dell’accaduto Il conduttore e cantautore Paolo Belli è stato coinvolto in un incidente stradale a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Paolo Belli in bici investe un pedone che muore dopo un giorno di agonia

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