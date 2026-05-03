Rugby Challenge Cup | Ulster e Montpellier conquistano un posto in finale

Nella Challenge Cup di rugby, le semifinali si sono concluse con la qualificazione di Ulster e Montpellier alla finalissima. Le due squadre, provenienti da paesi diversi, si sono affrontate in match distinti, entrambi caratterizzati da un ritmo elevato e grande intensità. Ora si apprestano a contendersi il trofeo in una finalissima che promette di essere appassionante e ricca di emozioni.

Sarà una finale tutta da vivere quella di Challenge Cup, con Ulster e Montpellier pronte a contendersi il trofeo al termine di due semifinali molto diverse ma ugualmente intense. Se gli irlandesi hanno imposto la loro superiorità con una prestazione solida e concreta contro Exeter, i francesi hanno dovuto lottare fino all’ultimo respiro per avere la meglio sui Dragons, in una sfida ben più equilibrata del previsto. Due percorsi opposti che promettono uno scontro affascinante a Bilbao. All’Affidea Stadium di Belfast l’Ulster stacca il pass per la finale di Challenge Cup superando con autorità gli Exeter Chiefs per 29-12 al termine di una sfida che ha visto gli inglesi partire meglio ma i padroni di casa colpire con maggiore precisione.🔗 Leggi su Oasport.it

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