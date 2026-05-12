Balloon Cup 2026 Piacenza pronta a volare tra mongolfiere e Frecce Tricolori
Dal 16 al 18 ottobre, l’Aeroporto Militare di San Damiano sarà teatro della terza edizione di Balloon Cup 2026, un evento internazionale dedicato al volo che coinvolge mongolfiere e Frecce Tricolori. L’appuntamento riunisce appassionati e professionisti del settore, offrendo spettacoli aerei e attività sportive, con l’obiettivo di promuovere il territorio e le sue eccellenze. La manifestazione si svolge sulla base di un calendario ufficiale e si svolgerà in vari spazi dell’aeroporto.
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