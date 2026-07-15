Volkswagen IDCross la sfida della compatta elettrica da 28 mila euro – FOTO
È stata presentata la Volkswagen ID. Cross, una vettura compatta elettrica con un prezzo di partenza di circa 28 mila euro. La vettura si distingue per il design e le caratteristiche tecniche, come mostrato nelle immagini diffuse. La ID. Cross si inserisce nel segmento delle auto elettriche di piccola taglia, puntando a un pubblico in cerca di un veicolo sostenibile e accessibile. La produzione e la commercializzazione sono in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi di distribuzione.
‹ › 1 5 volkswagen ID.Cross. ‹ › 2 5 volkswagen ID.Cross. ‹ › 3 5 volkswagen ID.Cross. ‹ › 4 5 volkswagen ID.Cross. ‹ › 5 5 volkswagen ID.Cross. Ci sono automobili che nascono per altri scopi, ma poi finiscono per raccontare un’epoca. La nuova Volkswagen ID. Cross fa parte di queste ultime, se non altro per il momento storico in cui arriva. Mai come oggi, infatti, il costruttore tedesco si trova davanti a una sfida tanto complessa: recuperare competitività, difendere le quote di mercato dall’offensiva dei marchi cinesi e riportare l’auto elettrica al centro del mercato europeo. Una sfida accompagnata da una profonda riorganizzazione industriale e da un piano di riduzione dei costi destinato a ridisegnare il futuro del gruppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
The All New 2026 Volkswagen ID Cross Spied In Amsterdam Looking Ready For Its Big Fall Debut
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Volkswagen ID. Polo, al debutto la nuova compatta elettrica che cambia passo – FOTO
Volkswagen ID. Polo, i prezzi della nuova piccola elettricaVolkswagen ha annunciato i prezzi della nuova versione elettrica della Polo, una compatta che sarà disponibile entro l’estate.
Temi più discussi: Volkswagen, in arrivo il sostituto del SUV ID.4: è la ID.Tiguan; La mannaia del Gruppo Volkswagen: quali modelli rischiano di scomparire; Gruppo Volkswagen, 4,1 milioni di auto nel primo semestre: elettriche giù del 6%, Cina a -26%; Skoda Epiq vs Kia EV3, sfida tra SUV compatti e ultra moderni.
Elitcar. . Il futuro elettrico Volkswagen prende forma La nuova ID. Cross promette di unire design, tecnologia e praticità in un crossover compatto pensato per la vita di tutti i giorni Ancora prima del suo debutto sta già facendo parlare tantissimo di sé... e n facebook
Volkswagen ID. Cross, nuove foto del prototipo: il B-SUV elettrico su piattaforma MEB+La Volkswagen ID. Cross, primo SUV compatto di segmento B del marchio tedesco, sta portando avanti lo sviluppo verso la produzione di serie, con un processo evolutivo che ha come base di partenza il ... motorionline.com
Volkswagen ID. Cross, il Suv urbano diventa elettrico: debutto nel 2026Un prototipo, ma già al centro di un progetto. Nuova ID. Cross viene svelata da Volkswagen in occasione di quel Salone di Monaco che la vede affiancata alle versioni definitive di ID. Polo e alla sua ... gazzetta.it