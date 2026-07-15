Volkswagen IDCross la sfida della compatta elettrica da 28 mila euro – FOTO

Notizia in breve

È stata presentata la Volkswagen ID. Cross, una vettura compatta elettrica con un prezzo di partenza di circa 28 mila euro. La vettura si distingue per il design e le caratteristiche tecniche, come mostrato nelle immagini diffuse. La ID. Cross si inserisce nel segmento delle auto elettriche di piccola taglia, puntando a un pubblico in cerca di un veicolo sostenibile e accessibile. La produzione e la commercializzazione sono in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi di distribuzione.