Volkswagen ha annunciato i prezzi della nuova versione elettrica della Polo, una compatta che sarà disponibile entro l’estate. La vettura, ancora in attesa di lancio ufficiale, rappresenta l’ingresso nel segmento delle auto elettriche della casa automobilistica. La gamma completa della ID. Polo sarà presentata prossimamente, ma i dettagli sui costi sono stati resi noti e riguardano le diverse versioni e allestimenti previsti.

Volkswagen ha aperto ufficialmente gli ordini per il mercato italiano della nuova ID. Polo, la versione completamente elettrica di uno dei modelli di maggior successo nella sua storia, avendo venduto nel corso degli anni oltre 20 milioni di esemplari. Sviluppata a Wolfsburg, la ID. Polo combina un design chiaro, che permette di riconoscere il modello al primo sguardo, a nuovi standard elettrici, garantendo un'autonomia Wltp fino a 454 km. In attesa dell'ordinabilità completa di tutti gli allestimenti, con la versione base il cui prezzo di listino dovrebbe partire da circa 25mila euro, per il lancio sul mercato italiano sono disponibili due edizioni speciali denominate Edition 1 e Edition 1 More, con prezzi di listino rispettivamente da 35.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen ID. Polo, i prezzi della nuova piccola elettrica

Volkswagen ID. Polo (2026) – Small EV, Big Space, Shocking Price Tag

Notizie correlate

Volkswagen ID. Polo: tolti i veli alla piccola elettricaDopo averla provata e averne visto gli interni, è il momento di togliere definitivamente i veli dalla Volkswagen ID.

Leggi anche: Volkswagen ID. Polo, al debutto la nuova compatta elettrica che cambia passo – FOTO

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Volkswagen ID. Polo elettrica: prezzi da 25 mila euro e autonomia fino a 450 km - VIDEO | Quattroruote.it; Volkswagen ID.Polo, com’è fatta e quanto costa la compatta elettrica tedesca; Addio benzina: la nuova Volkswagen ID. Polo è qui; Volkswagen ID. Polo, prezzo e allestimenti ufficiale: la data di uscita.

Volkswagen ID. Polo: l’elettrica da 25.000 euro che è più spaziosa della Polo normale, riconosce i semafori e ha il cruscotto della Golf degli anni ’80Volkswagen ID. Polo: l'elettrica da 25.000 euro più spaziosa della Polo normale, 454 km, riconosce i semafori e ha il cruscotto retrò della Golf anni '80. Cinque posti, 441 litri. lifestyleblog.it

Volkswagen ID. Polo, debutto in Italia: attesa per la promessa accessibileVolkswagen ID. Polo è ufficiale in Italia: la compatta elettrica da 211 CV e 454 km di autonomia WLTP apre gli ordini con le edizioni speciali Edition 1 e Edition 1 More. Prezzi, dotazioni e tutto que ... clubalfa.it

La Polo entra ufficialmente nell’era elettrica. Volkswagen apre in Italia gli ordini della nuova ID. Polo, proposta al lancio nelle edizioni speciali Edition 1 ed Edition 1 More. La compatta elettrica porta avanti l’eredità di un modello venduto in oltre 20 milioni di es - facebook.com facebook