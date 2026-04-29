Volkswagen ID Polo al debutto la nuova compatta elettrica che cambia passo – FOTO

È stata presentata la nuova Volkswagen ID. Polo, la compatta elettrica che segna il debutto di un modello completamente alimentato a energia zero. La vettura si distingue per il design moderno e le linee arrotondate, con foto che mostrano i dettagli dell'esterno e degli interni. La ID. Polo rappresenta la prima versione di questa serie di veicoli elettrici di dimensioni compatte, pronta a entrare nel mercato automobilistico.

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