Volkswagen ha presentato il nuovo ID. Cross, un piccolo SUV elettrico. La vettura fa parte della gamma elettrica dell’azienda, che include già ID. Polo e ID. 3 Neo. È stata mostrata in versione camuffata, ma sono stati comunicati dettagli su autonomia, prezzi e versioni disponibili. La produzione e la commercializzazione sono previste per il prossimo futuro.

La famiglia elettrica di Volskwagen continua ad arricchirsi: dopo la piccola ID. Polo e la media ID. 3 Neo, è il momento del B-Suv ID. Cross, che abbiamo già potuto guidare nella sua versione camuffata. Le forme sono moderne ed eleganti, con un frontale che riporta immediatamente alla mente gli altri modelli della gamma Volkswagen, con un family feeling particolarmente marcato con le elettriche della famiglia ID. La base tecnica è la stessa della ID. Polo, con due diversi tagli di batteria e tre livelli di potenza, per un'autonomia massima che raggiunge i 436 km. Il debutto sul mercato è previsto per l'autunno 2026, con un prezzo di partenza intorno ai 28mila euro per il mercato italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen ID. Cross, il piccolo Suv elettrico si svela: autonomia, prezzi e versioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volkswagen ID Cross: la prima prova dell'elettrica che sfida le cinesi, da 28.000 euro

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Škoda Epiq: il Suv piccolo elettrico si scopre. I prezzi

Leggi anche: Volkswagen ID. Polo: eccola. Autonomia e prezzo

Temi più discussi: Volkswagen, in arrivo il sostituto del SUV ID.4: è la ID.Tiguan; La mannaia del Gruppo Volkswagen: quali modelli rischiano di scomparire; Gruppo Volkswagen, 4,1 milioni di auto nel primo semestre: elettriche giù del 6%, Cina a -26%; Skoda Epiq vs Kia EV3, sfida tra SUV compatti e ultra moderni.

Volkswagen Id.Cross: il debutto, tutto quello che c’è da sapere sul suv elettrico compattoIl primo suv compatto elettrico di Volkswagen è realtà. Si chiama Id.Cross, arriverà su strada tra fine anno e i primi mesi del 2027 ed è realizzata sulla piattaforma Meb+ condivisa con Skoda Epiq, Cu ... ilsole24ore.com

Volkswagen ID. Cross: il nuovo SUV elettrico compatto arriva in autunno, ma il prezzo...[VIDEO]Volkswagen amplia la propria offensiva elettrica con la ID. Cross, il nuovo SUV compatto a batteria che affiancherà la T-Cross nella gamma del marchio di Wolfsburg. Il modello, il cui design di serie ... automoto.it

La storia del PureTech: come è nato uno dei motori più inaffidabili della storia e perché si è diffuso così tanto reddit