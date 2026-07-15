Volkswagen ID Cross il piccolo Suv elettrico si svela | autonomia prezzi e versioni
Volkswagen ha presentato il nuovo ID. Cross, un piccolo SUV elettrico. La vettura fa parte della gamma elettrica dell’azienda, che include già ID. Polo e ID. 3 Neo. È stata mostrata in versione camuffata, ma sono stati comunicati dettagli su autonomia, prezzi e versioni disponibili. La produzione e la commercializzazione sono previste per il prossimo futuro.
La famiglia elettrica di Volskwagen continua ad arricchirsi: dopo la piccola ID. Polo e la media ID. 3 Neo, è il momento del B-Suv ID. Cross, che abbiamo già potuto guidare nella sua versione camuffata. Le forme sono moderne ed eleganti, con un frontale che riporta immediatamente alla mente gli altri modelli della gamma Volkswagen, con un family feeling particolarmente marcato con le elettriche della famiglia ID. La base tecnica è la stessa della ID. Polo, con due diversi tagli di batteria e tre livelli di potenza, per un'autonomia massima che raggiunge i 436 km. Il debutto sul mercato è previsto per l'autunno 2026, con un prezzo di partenza intorno ai 28mila euro per il mercato italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Volkswagen ID Cross: la prima prova dell'elettrica che sfida le cinesi, da 28.000 euro
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