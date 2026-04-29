Volkswagen ID Polo | eccola Autonomia e prezzo

È arrivata la Volkswagen ID. Polo, la versione elettrica della compatta popolare. La vettura presenta un design riconoscibile e si inserisce nella gamma a zero emissioni dell'azienda. La casa automobilistica ha comunicato i dettagli relativi all’autonomia e al prezzo di lancio, senza fornire ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche o le modalità di vendita. La presentazione si inserisce nel contesto delle strategie di espansione nel settore delle auto elettriche.

Dopo averla provata e averne visto gli interni, è il momento di togliere definitivamente i veli dalla Volkswagen ID. Polo: la più piccola delle elettriche della casa di Wolfsburg inaugura un filone che vedrà gli storici nomi delle vetture termiche riutilizzati, con l'aggiunta del prefisso ID., anche su quelle a batteria. Il design permette di capire immediatamente il modello di fronte a cui ci troviamo davanti: una precisa volontà di mantenere il legame con le vetture che per tanti anni hanno fatto la fortuna di Volkswagen, permettendo al pubblico di riconoscerle immediatamente. Sottopelle la ID. Polo presenta due diverse batterie e tre livelli di potenza del suo motore, per un'autonomia che raggiunge i 455 km.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Volkswagen ID. Polo: eccola. Autonomia e prezzo Notizie correlate Volkswagen ID. 3 Neo: nuovo design e autonomia più lungaLa gamma elettrica di Volkswagen sta andando incontro a un profondo rinnovamento, con l'arrivo di modelli nuovi che portano nomi già noti al grande... Volkswagen ID. Polo: tolti i veli alla piccola elettricaDopo averla provata e averne visto gli interni, è il momento di togliere definitivamente i veli dalla Volkswagen ID. Panoramica sull’argomento Volkswagen ID. Polo: debuttano le batterie che aumentano l'autonomiaLa Volkswagen ID. Polo fa esordire la piattaforma MEB+, più convenzionale ma efficiente e con batterie di tipo 'cell-to-pack' che aumentano l'autonomia ... insideevs.it Nuova ID.Polo, elettrica 'accessibile' centrale nella strategia True VolkswagenImportante, anzi decisiva tappa quella rappresentata dal debutto della ID.Polo nel programma varato da Volkswagen per la riconquista dei mercati europei e per una diffusione più ampia dei modelli elet ... ansa.it