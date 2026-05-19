È stato presentato il nuovo Škoda Epiq, un SUV compatto completamente elettrico. Il veicolo dispone di un abitacolo ampio e di due diverse configurazioni di batteria, che consentono un’autonomia massima di 440 chilometri. La casa automobilistica ha comunicato i prezzi di vendita, che variano in base alla versione scelta. Il modello si distingue per le dimensioni contenute e la capacità di offrire un’ampia autonomia, caratteristiche che lo rendono interessante nel segmento dei SUV elettrici di piccole dimensioni.

La gamma elettrica di Škoda raddoppia nel 2026: il primo modello ad arricchirla è la Epiq, Suv di segmento B che abbiamo già guidato in anteprima e che ora si svela definitivamente negli esterni e negli interni. Seguirà poi la Peaq, che si colloca al vertice di una gamma che già vede in commercio Elroq ed Enyaq. La Epiq nasce sulla piattaforma Meb+ a trazione anteriore, la stessa di Volkswagen ID. Polo e Cupra Raval, ma anche della ID. Cross. Disponibile con due tagli di batteria, da 37,5 e 51,5 kWh netti, condivide anche la base meccanica con le "cugine" del gruppo Volkswagen, con tre propulsori e potenze che vanno da 115 a 211 Cv. L'apertura degli ordini avviene già nel mese di maggio per la versione 55, quella con batteria più grande e potenza maggiore, che ha un listino di 36. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Škoda Epiq: il Suv piccolo elettrico si scopre. I prezzi

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Škoda Epiq FIRST DRIVE – Covered Drive Review

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