Vizzini investe lo zio con l’auto e tenta di colpirlo una seconda volta | 38enne denunciato per tentato omicidio

Notizia in breve

Un uomo di 38 anni ha investito con l’auto lo zio e ha tentato di colpirlo di nuovo. La vicenda, nata da una lite legata a vecchi dissidi familiari e tensioni economiche recenti, è stata ricostruita dai Carabinieri in poche ore. L’uomo è stato denunciato per tentato omicidio. La scena si è svolta in un’area privata, con l’automobile che ha colpito lo zio e poi si è avvicinata nuovamente per un secondo tentativo.