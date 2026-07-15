Vizzini investe lo zio con l’auto e tenta di colpirlo una seconda volta | 38enne denunciato per tentato omicidio
Un uomo di 38 anni ha investito con l’auto lo zio e ha tentato di colpirlo di nuovo. La vicenda, nata da una lite legata a vecchi dissidi familiari e tensioni economiche recenti, è stata ricostruita dai Carabinieri in poche ore. L’uomo è stato denunciato per tentato omicidio. La scena si è svolta in un’area privata, con l’automobile che ha colpito lo zio e poi si è avvicinata nuovamente per un secondo tentativo.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La vicenda ricostruita dai Carabinieri dopo un’indagine lampo. Una lite maturata nell’ambito di vecchi contrasti familiari, aggravati da recenti questioni economiche, avrebbe rischiato di trasformarsi in un episodio ben più grave. I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno denunciato un 38enne del posto, ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio, al termine di un’attività investigativa conclusa in poche ore. L’uomo resta presunto innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna. L’allarme e l’intervento dei militari. L’intervento è scattato nel primo pomeriggio dopo la segnalazione di un uomo che ha raccontato di essere stato investito da un’automobile guidata da un proprio familiare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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