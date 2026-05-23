Investe con l'auto il rivale sotto casa della ragazza contesa nel Mantovano | 20enne fermato per tentato omicidio

Notizia in breve

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l’auto un coetaneo, suo rivale in amore. L’incidente è avvenuto sotto casa di una ragazza nel Mantovano. La vittima ha riportato ferite gravi e si trova in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.