Investe con l'auto il rivale sotto casa della ragazza contesa nel Mantovano | 20enne fermato per tentato omicidio
Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l’auto un coetaneo, suo rivale in amore. L’incidente è avvenuto sotto casa di una ragazza nel Mantovano. La vittima ha riportato ferite gravi e si trova in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
I carabinieri hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio un 20enne di Castel Goffredo (Mantova). Il giovane avrebbe investito con l'auto un coetaneo rivale in amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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