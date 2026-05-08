Offre torta a papà e zio ma piena di ansiolitici taglia freni dell'auto e svaligia casa | accusato di tentato omicidio
Un uomo di circa cinquant’anni, residente in una regione del Nord Italia, è stato denunciato dai carabinieri e iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto accertato, avrebbe somministrato a padre e zio un dolce contenente benzodiazepine, poi avrebbe manomesso i freni dell’auto dello zio e infine svaligiato la loro abitazione. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti altri dettagli.
Un cinquantenne trentino è stato denunciato dai carabinieri all'autorità giudiziaria e risulta indagato con l'accusa di aver stordito padre e zio con un dolce a base di benzodiazepine prima di manomettere i freni dell'auto dello zio e svaligiargli casa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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