Offre torta a papà e zio ma piena di ansiolitici taglia freni dell'auto e svaligia casa | accusato di tentato omicidio

Un uomo di circa cinquant’anni, residente in una regione del Nord Italia, è stato denunciato dai carabinieri e iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto accertato, avrebbe somministrato a padre e zio un dolce contenente benzodiazepine, poi avrebbe manomesso i freni dell’auto dello zio e infine svaligiato la loro abitazione. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati resi noti altri dettagli.

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