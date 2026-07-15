Visita al nuovo presidio cagliese | Incrementeremo i servizi

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’assessore regionale alla Sanità e il responsabile dell’Edilizia Ospedaliera hanno visitato la nuova Casa di Comunità di Cagli. Durante la visita hanno annunciato che i servizi sanitari offerti nel presidio verranno aumentati. La struttura, recentemente inaugurata, si trova nel centro della città e mira a migliorare l’assistenza sanitaria locale. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui servizi specifici è stato comunicato.

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Visita alla nuova Casa di Comunità di Cagli da parte dell’assessore Regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro e della Edilizia Ospedaliera Francesco Baldelli insieme ai consiglieri regionali Massimo Seri, Giacomo Rossi, Nicola Baiocchi e Micaela Vitri con il neopresidente della Provincia Alberto Alessandri e con tutti i sindaci del territorio più il presidente Alessandro Piccini dell’Unione Montana. Una prima ricognizione per prendere atto dello stato dei lavori e funzionalità dei reparti e settori appena aperti da qualche giorno. Accompagnati dai tecnici della Regione e personale sanitario tutti hanno potuto vedere la nuova struttura già operativa nel punto prelievi, accettazione, ambulatori e il reparto di degenza per cure intermedie nel piano superiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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