Alla Cagliese arriva mister Francesco Giorgini Nuovo allenatore all’Avis Sassocorvaro | è Dominici
La Pergolese ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo, deciso di comune accordo. Nel frattempo, la Cagliese ha scelto come nuovo allenatore Francesco Giorgini, mentre all’Avis Sassocorvaro è stato nominato Dominici come nuovo tecnico.
La Pergolese ha comunicato che di comune accordo si è interrotto il rapporto di collaborazione tra la società e il direttore sportivo Alessandro Cossa. La Pergolese tiene a ringraziarlo per il lavoro svolto con "impegno, professionalità e serietà e formula ad Alessandro i migliori auguri per il futuro". La Cagliese per il prossimo campionato di Promozione avrà come allenatore Francesco Giorgini, ex calciatore e nelle ultime stagioni mister dell’Audax Piobbico e del Peglio. Sempre a Cagli il nuovo direttore generale sarà Federico Ricci. La Falco Acqualagna neo promossa in Promozione avrà ancora come allenatore mister Emiliano Cappelli, riguardo la rosa giocatori, sono stati lasciati liberi: Ferri, Poggiaspalla, Cencioni, Arradi, Gambelli, Lupini, Cazzola e Davide Ciampiconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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