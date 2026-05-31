La Pergolese ha comunicato che di comune accordo si è interrotto il rapporto di collaborazione tra la società e il direttore sportivo Alessandro Cossa. La Pergolese tiene a ringraziarlo per il lavoro svolto con "impegno, professionalità e serietà e formula ad Alessandro i migliori auguri per il futuro". La Cagliese per il prossimo campionato di Promozione avrà come allenatore Francesco Giorgini, ex calciatore e nelle ultime stagioni mister dell’Audax Piobbico e del Peglio. Sempre a Cagli il nuovo direttore generale sarà Federico Ricci. La Falco Acqualagna neo promossa in Promozione avrà ancora come allenatore mister Emiliano Cappelli, riguardo la rosa giocatori, sono stati lasciati liberi: Ferri, Poggiaspalla, Cencioni, Arradi, Gambelli, Lupini, Cazzola e Davide Ciampiconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Cagliese arriva mister Francesco Giorgini. Nuovo allenatore all’Avis Sassocorvaro: è Dominici

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