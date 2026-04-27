Dalla banca la donazione al presidio ospedaliero | al Cau in arrivo un nuovo ecografo

Domenica 26 aprile si è svolta l’inaugurazione di un nuovo ecografo presso la Casa della comunità di Castel Bolognese. La donazione è arrivata dalla Banca di credito cooperativo, che ha consegnato l’apparecchio al presidio ospedaliero locale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti della banca e del personale sanitario. L’ecografo sarà utilizzato per migliorare le attività diagnostiche dell’ospedale della zona.

Domenica 26 aprile, alla Casa della comunità di Castel Bolognese, è stato inaugurato il nuovo ecografo donato dalla Banca di credito cooperativo (Bcc). L’apparecchiatura, a utilizzo multidisciplinare, consentirà di potenziare significativamente l’attività diagnostica del Centro di assistenza.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Sanità umbra, donazione all'Ospedale di Foligno: ecografo moderno la diagnosi malattie al fegatoUn ecografo di ultima generazione che permetterà di migliorare la qualità delle prestazioni e l’efficienza diagnostica a beneficio di tutta la... Sanità, l'ecografo arriva "al letto del paziente": la nuova donazione dell'Afmf per il Morgagni-PierantoniLa tecnologia medica arriva direttamente al letto del paziente grazie alla donazione dell'Afmf (Associazione forlivese per le malattie del fegato) a...