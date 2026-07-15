Virus killer Sant’Orsola in allerta | Ecco il protocollo anti Ebola

Notizia in breve

Due sale negli ospedali dell’Emilia-Romagna sono state attrezzate per il massimo contenimento del biorischio a causa dell’epidemia di Ebola. Una si trova all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, l’altra al nosocomio di Rimini. Sono state preparate specifiche aree per gestire eventuali casi di Ebola, in risposta alla diffusione del virus in Uganda e nella Repubblica democratica del Congo.