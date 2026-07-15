Virus killer Sant’Orsola in allerta | Ecco il protocollo anti Ebola
Due sale negli ospedali dell’Emilia-Romagna sono state attrezzate per il massimo contenimento del biorischio a causa dell’epidemia di Ebola. Una si trova all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, l’altra al nosocomio di Rimini. Sono state preparate specifiche aree per gestire eventuali casi di Ebola, in risposta alla diffusione del virus in Uganda e nella Repubblica democratica del Congo.
Bologna, 15 luglio 2026 – Sono due le sale negli ospedali dell’Emilia-Romagna attrezzate per quello che viene definito ‘massimo contenimento del biorischio’ alla luce dell’ epidemia di Ebola andata fuori controllo in Uganda e Repubblica democratica del Congo: una ha sede all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, l’altra al nosocomio di Rimini. Tecnicamente non si tratta di sale per isolare un eventuale paziente positivo al virus Ebola: «Una persona in arrivo dall’Uganda o dal Congo che dovesse manifestare sintomi sospetti verrebbe immediatamente indirizzata all’ospedale Spallanzani, a Roma – premette Pierluigi Viale, direttore del reparto Malattie Infettive del Sant’Orsola». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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