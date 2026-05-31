Cagliari allerta sanitaria | attivato il protocollo per sospetto Ebola
Un'abitazione nel quartiere di Cagliari è stata messa sotto protocollo sanitario per sospetto Ebola. Sono stati isolati i vicini e i familiari del paziente, che sono stati sottoposti a controlli e monitoraggio. La casa è stata sigillata e le autorità sanitarie hanno attivato le procedure di sicurezza per limitare il rischio di diffusione del virus. Nessuna altra persona è stata ancora diagnosticata.
? Punti chiave Dove si trova esattamente l'abitazione coinvolta dal protocollo?. Come sono stati isolati i contatti del paziente nel quartiere?. Quali esiti attende la popolazione dai test clinici in corso?. Chi ha gestito il trasferimento d'urgenza verso l'ospedale Santissima Trinità?.? In Breve Intervento sanitario avviato alle ore 18:35 in una abitazione privata.. Paziente trasferito presso il centro infettivi dell'ospedale Santissima Trinità.. Personale medico ha utilizzato tute asettiche e maschere protettive durante il prelievo.. Sintomi manifestati dopo il recente rientro del soggetto da un viaggio all'estero.. Protocolli sanitari attivati a Cagliari per un sospetto caso di Ebola in una abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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