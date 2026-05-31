Cagliari allerta sanitaria | attivato il protocollo per sospetto Ebola

Notizia in breve

Un'abitazione nel quartiere di Cagliari è stata messa sotto protocollo sanitario per sospetto Ebola. Sono stati isolati i vicini e i familiari del paziente, che sono stati sottoposti a controlli e monitoraggio. La casa è stata sigillata e le autorità sanitarie hanno attivato le procedure di sicurezza per limitare il rischio di diffusione del virus. Nessuna altra persona è stata ancora diagnosticata.