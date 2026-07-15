Virtus capitan Hackett è nel futuro Difesa leadership e un nuovo ruolo

Daniel Hackett, capitano della Virtus, è presente nel futuro della squadra. Dopo aver annunciato il suo impegno, lunedì ha partecipato come spettatore al Playground dei Giardini Margherita. La sua presenza si aggiunge alla sua funzione di leader e alla responsabilità difensiva che ricopre in squadra. Hackett, che ha recentemente rinnovato il suo ruolo, continua a essere un punto di riferimento sia in campo che fuori.

La promessa l’aveva fatta pochi giorni prima del torneo. Lunedì l’ha mantenuta. Daniel Hackett è stato tra i protagonisti, sugli spalti, del Playground dei Giardini Margherita. Per il futuro capitano della Virtus una presenza tutt’altro che casuale, anche grazie alla vicinanza del campo ’Gianni Cristofori’ alla sua abitazione, ma soprattutto per il legame speciale che lo unisce al torneo. Un rapporto che affonda le radici nel tempo. Era il 2008 quando un giovanissimo Hackett fu chiamato da Stefano Mancinelli per partecipare al torneo. Un’esperienza rimasta nel cuore, nonostante un percorso interrotto in semifinale. Ricordi che ancora oggi riaffiorano con affetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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