Venezia batte di nuovo la Virtus ed è a un passo dalla finale scudetto Hackett testata ed espulsione

Notizia in breve

Venezia ha vinto la partita contro Bologna con il punteggio di 89-85, avvicinandosi alla finale scudetto. La squadra ha recuperato dopo essere stata sotto di 30 minuti, grazie a una rimonta guidata da Tessitori. Durante il match, un episodio ha coinvolto Hackett, che è stato colpito alla testa e successivamente espulso. La partita si è conclusa con Venezia che ha superato Bologna, grazie anche alla prestazione di Edwards, che ha contribuito al vantaggio finale.