Venezia batte di nuovo la Virtus ed è a un passo dalla finale scudetto Hackett testata ed espulsione
Venezia ha vinto la partita contro Bologna con il punteggio di 89-85, avvicinandosi alla finale scudetto. La squadra ha recuperato dopo essere stata sotto di 30 minuti, grazie a una rimonta guidata da Tessitori. Durante il match, un episodio ha coinvolto Hackett, che è stato colpito alla testa e successivamente espulso. La partita si è conclusa con Venezia che ha superato Bologna, grazie anche alla prestazione di Edwards, che ha contribuito al vantaggio finale.
Non bastano 30’ minuti in vantaggio e un Edwards da 31 punti (813 da 3) alla Virtus per battere Venezia, che vince 89-85. Trascinata da Tessitori, che chiude in doppia doppia, 22 punti (massimo in carriera in Serie A) e 10 rimbalzi, la Reyer si procura il match point per la finale scudetto. Decisivo il quarto periodo da 30 punti 46 da 3) che indirizza la gara. Ottime anche le prove di Bowman (7 punti) e Parks (15). Sabato sera gli orogranata potranno provare a chiudere in casa la serie. La Virtus parte fortissimo al Taliercio, facendo subito capire di volersi guadagnare il match point per andare a difendere il titolo vinto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Umana Reyer Venezia - Virtus Bologna: Under 19 Maschile Eccellenza
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