Hackett l’orizzonte è Virtus L’addio di Ivanovic ci ha scosso Ora vogliamo difendere lo scudetto Il futuro? Mia figlia vuole restare

L’addio di Ivanovic ha suscitato una reazione tra i membri del club, che ora puntano a mantenere il titolo di campione in carica. Il presidente ha dichiarato che il futuro include la volontà di difendere lo scudetto, mentre la figlia del dirigente, una bambina di dieci anni, ha espresso il desiderio di restare nel club. La firma sul rinnovo di contratto di un giocatore chiave ancora non è stata ufficializzata, ma è considerata praticamente certa.

Gallo La firma sul rinnovo ancora non c’è. Ma è come se ci fosse, garantisce Victoria. Victoria non è un potentissimo agente e procuratore dei canestri, ma una bambina di 10 anni, che da settembre frequenterà la quinta elementare. "E’ mia figlia – racconta sorridendo Daniel Hackett –. Mi sta facendo una testa così perché vuole che prosegua la mia avventura a Bologna". Intendiamoci, anche Danny-Boy vuole restare perché a Bologna sta bene e si è ritagliato un ruolo importante. Daniel, come sta? "Bene, grazie". E la Virtus? "In ripresa. Ci siamo lasciati alle spalle un periodo duro, difficile. Con un cambiamento notevole". Otto sconfitte di fila: ha temuto che la squadra non riuscisse a risollevarsi? "Paura che il periodo nero non finisse no.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Le pagelle. Hackett è un vero guerrieroHackett 6,5 (in 27’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, un recupero, 3 assist). Personalità, leadership. Anche un canestro importante. Quando in campo c’è Daniel, un play vero, la Virtus può stare ... ilrestodelcarlino.it

Una sorpresa che non dimenticheremo tanto presto Martedì Daniel Hackett è passato a trovare @adam.filippi e i ragazzi del nostro basket e quello che sembrava un saluto veloce si è trasformato in qualcosa di speciale. Daniel si è fermato, ha parlato, ha asc - facebook.com facebook

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