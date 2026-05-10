Infermiere aggredito nuovo fatto di violenza al Pronto Soccorso | sarebbe lo stesso uomo
Un nuovo episodio di violenza si è verificato al Pronto Soccorso di Borgo Trento, con protagonista lo stesso uomo coinvolto nell'aggressione avvenuta venerdì 8 maggio. Dopo l'episodio iniziale, sono stati segnalati altri comportamenti violenti da parte del medesimo individuo all’interno della stessa struttura sanitaria. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e alle procedure usuali per tali incidenti. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi di aggressione ai danni del personale sanitario.
Dopo l'episodio di violenza avvenuto venerdì 8 maggio, un nuovo fatto è stato segnalato sempre al Pronto Soccorso di Borgo Trento, con protagonista il medesimo individuo. «Per comprendere la reale gravità della situazione al Pronto Soccorso di Borgo Trento, segnalo che anche ieri mattina (sabato.🔗 Leggi su Veronasera.it
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