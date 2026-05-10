Infermiere aggredito nuovo fatto di violenza al Pronto Soccorso | sarebbe lo stesso uomo

Un nuovo episodio di violenza si è verificato al Pronto Soccorso di Borgo Trento, con protagonista lo stesso uomo coinvolto nell'aggressione avvenuta venerdì 8 maggio. Dopo l'episodio iniziale, sono stati segnalati altri comportamenti violenti da parte del medesimo individuo all’interno della stessa struttura sanitaria. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e alle procedure usuali per tali incidenti. La vicenda si inserisce in un quadro di episodi di aggressione ai danni del personale sanitario.

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