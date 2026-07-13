Nella notte tra sabato e domenica, una donna ha colpito con un pugno una soccorritrice del 118 al Pronto soccorso di Varese, mentre attendeva una visita specialistica. L’episodio è avvenuto all’interno dell’ospedale Circolo, dove la donna si trovava in attesa di assistenza. La donna è stata arrestata immediatamente dopo l’aggressione. La soccorritrice ha riportato lievi ferite e ha ricevuto assistenza sul posto.

Varese, 13 luglio 2026 – Ancora violenza contro il personale sanitario all'ospedale di Circolo di Varese. Nella notte tra sabato e domenica una donna ha sferrato un pugno al volto a una soccorritrice del 118 mentre si trovava al Pronto soccorso in attesa di una visita specialistica. L'aggressione è costata all'indagata l'arresto da parte della Squadra Volante con l'accusa di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, reato previsto dall'articolo 583-quater del Codice penale e punito con una pena da due a cinque anni di reclusione. L'episodio si è verificato intorno alle 2. La donna, paziente con problemi psichici, era stata accompagnata al Circolo da un'ambulanza di un ente convenzionato con Areu dopo aver dato in escandescenze nel proprio paese, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Dà un pugno in pieno volto a una soccorritrice del 118: donna arrestata al Pronto soccorso di Varese

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