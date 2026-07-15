Violenza a San Benedetto Nei guai parente di Barboni | Con lui non parlo da anni

Un parente di Barboni, coinvolto in un episodio di violenza a San Benedetto, ha affermato di non parlare con lui da anni. Il caso ha suscitato attenzione politica, poiché l’imprenditore di 38 anni, noto per aver aggredito un uomo iracheno durante un episodio di cronaca, è anche militante di un movimento politico di destra. Le dichiarazioni del parente sono arrivate dopo che Barboni è stato coinvolto nell’incidente, che ha attirato l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica.

Il caso è diventato politico. Perché Giuseppe Barboni, l’imprenditore 38enne balzato agli onori delle cronache dopo aver aggredito e picchiato (sabato scorso) un iracheno che bloccava il traffico sul lungomare di San Benedetto del Tronto, è un militante di Futuro nazionale e in passato ha strizzato l’occhio ad altri partiti. La sua famiglia era molto legata all’ex ministro Remo Gaspari, storico leader della Dc abruzzese. Non solo: Giuseppe è il figlio di un cugino di Antonio Barboni, il coordinatore provinciale e leader di Forza Italia a Rimini, nonché ex senatore. Ma "io e lui non abbiamo più rapporti da almeno 6-7 anni – ci tiene a precisare Antonio Barboni, interpellato sulla vicenda – Mi sono allontanato da lui perché non condividevo alcuni suoi atteggiamenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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