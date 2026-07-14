Un migrante ha sporto denuncia per lesioni dopo essere stato aggredito a San Benedetto. Nel frattempo, Roberto Vannacci ha preso le distanze dall’episodio, esprimendo delusione. Giuseppe Barboni è stato denunciato in relazione al pestaggio. La vicenda ha portato a un procedimento legale e alle dichiarazioni di Vannacci, che ha commentato l’accaduto.

Il migrante aggredito ha presentato denuncia per lesioni. Da una parte la denuncia per lesioni presentata dal migrante aggredito, dall’altra la delusione per le parole di Roberto Vannacci, che ha preso le distanze dall’episodio. Sono questi i due fronti che si sono aperti dopo il pestaggio avvenuto sabato scorso nel centro di San Benedetto del Tronto e che vede protagonista Giuseppe Barboni, referente locale di Futuro Nazionale. L’uomo assiro-iracheno, dopo essere stato medicato e aver ricevuto una prognosi di 14 giorni, ha formalizzato una denuncia nei confronti di Barboni. L’esposto porterà la Procura di Ascoli Piceno ad aprire un fascicolo per lesioni personali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - San Benedetto, Giuseppe Barboni denunciato dopo il pestaggio: «Deluso da Vannacci, ha preso le distanze»

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Tensione a San Benedetto del Tronto: cittadino iracheno aggredito da militante di Futuro Nazionale

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