San Benedetto del Tronto migrante aggredito querela il vannacciano Barboni Il leader di Fn | ‘Condanno violenza ingiustificata’
Un migrante iracheno aggredito a San Benedetto del Tronto ha presentato denuncia contro l’imprenditore coinvolto. L’11 luglio, l’uomo è stato colpito in strada da Giuseppe Barboni, iscritto a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il leader del partito ha condannato la violenza. La querela è stata depositata dalla vittima, che ha deciso di agire legalmente contro l’aggressore.
Michael Habeeb Jousif, il cittadino iracheno che sabato 11 luglio aSan Benedetto del Trontoè stato picchiato in strada dall’imprenditoreGiuseppe Barboni, iscritto aFuturo NazionalediRoberto Vannacci, ha deciso di sporgeredenunciacontro il suo aggressore. Recatosi al commissariato della Polizia di Stato della città in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, l’uomo ha presentato uncertificato medico con 14 giorni di prognosi, conseguenza del pestaggio ricevuto. Per questo motivo, la Procura locale aprirà sicuramente un fascicolo contro Barboni con l’accusa dilesioni personalie procederà all’accertamento della diamica dei fatti. L’episodio... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Giuseppe Barboni il giustiziere che ha pestato un migrante in strada diventa virale
Notizie e thread social correlati
Denunciato il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un migrante a San Benedetto del TrontoUn uomo di 45 anni, militante di un movimento di estrema destra, è stato denunciato dopo aver picchiato un migrante iracheno a San Benedetto del...
San Benedetto del Tronto, militante di Fn picchia un uomo che blocca il traffico: il pestaggio in un videoUn video diffuso sui social mostra un uomo che colpisce un altro mentre quest’ultimo blocca il traffico sul lungomare di San Benedetto del Tronto,...
Temi più discussi: Blocca il traffico a San Benedetto del Tronto, militante di Fn lo picchia. Sindaco: No a violenza; Il ‘giustiziere’ di San Benedetto, la lotta greco-romana e le bufale su lauree e aziende: l’alfiere della tolleranza zero finisce nella bufera; San Benedetto del Tronto, militante Futuro Nazionale aggredisce uomo; A San Benedetto il Campionato interregionale di moto d'acqua.
Un uomo blocca il traffico a San Benedetto del Tronto discutendo con un automobilista. Interviene Giuseppe Barboni, imprenditore iscritto a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che allontana una bicicletta dalla carreggiata e affronta l'uomo. La dis facebook
San Benedetto del Tronto, militante di Fn picchia un uomo che blocca il traffico: il pestaggio in un video. #lapresse #cronaca #FN Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2026/0… x.com
Mare a San Benedetto del Tronto reddit
La Zanzara, parla il responsabile dell'aggressione a San Benedetto Del Trento: Io pentito? Ma stiamo scherzando!Non si placano le polemiche dopo il video dell’aggressione da parte di Giuseppe Barboni, 38enne iscritto a Futuro Nazionale, ai danni di un senzatetto iracheno a San Benedetto del Tronto sabato sera. notizie.it
Denunciato il militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un migrante a San Benedetto del TrontoDenunciato Giuseppe Barboni, militante di Futuro Nazionale che ha picchiato un migrante iracheno a San Benedetto del Tronto. lettera43.it