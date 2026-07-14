San Benedetto del Tronto migrante aggredito querela il vannacciano Barboni Il leader di Fn | ‘Condanno violenza ingiustificata’

Notizia in breve

Un migrante iracheno aggredito a San Benedetto del Tronto ha presentato denuncia contro l’imprenditore coinvolto. L’11 luglio, l’uomo è stato colpito in strada da Giuseppe Barboni, iscritto a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il leader del partito ha condannato la violenza. La querela è stata depositata dalla vittima, che ha deciso di agire legalmente contro l’aggressore.