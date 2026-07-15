Dal 17 al 19 luglio, Sibari in Calabria ospiterà la terza edizione di Vinitaly and the City. L’evento vedrà la presenza di grandi ospiti e sarà trasmesso in diretta dalla Rai. Per l’edizione 2026 sono previsti numeri record di partecipanti e di pubblico rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione si svolgerà in diverse location del centro storico e coinvolgerà produttori, esperti e appassionati del settore vinicolo.

La Calabria si prepara a diventare, ancora una volta, la capitale italiana del vino. Dal 17 al 19 luglio Sibari ospiterà la terza edizione di Vinitaly and the City, il fuori salone del celebre Vinitaly di Verona, che quest’anno raddoppierà con una seconda tappa a Reggio Calabria, trasformando la Regione in un grande palcoscenico dedicato all’enogastronomia, alla cultura e alla promozione del territorio. Le prime anticipazioni sono arrivate direttamente da Francesco Mannarino, editore di Calabria Diretta News, intervenuto su Fast News Platform in collegamento dalla Cittadella Regionale di Catanzaro pochi minuti prima della conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vinitaly and the City raddoppia in Calabria: grandi ospiti, Rai e numeri da record per l’edizione 2026

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Vinitaly and the City raddoppia in Calabria: dopo Sibari arriva prima edizione su Lungomare Reggio

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