Vinitaly and the City a Sibari in Calabria Ecco i grandi ospiti e tutti i numeri di una grande edizione
La terza edizione di Vinitaly and the City si terrà a Sibari, in Calabria, dal 17 al 19 luglio. La manifestazione prevede la partecipazione di grandi ospiti del settore vinicolo e si svolgerà in un'area dedicata alla degustazione e alle degustazioni guidate. Sono attesi numerosi visitatori provenienti da diverse regioni italiane, con un afflusso superiore rispetto alle edizioni precedenti. La kermesse si svolgerà in più giorni, con eventi e incontri tra operatori e appassionati.
La terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari, in Calabria, in programma il 17, 18 e 19 luglio, si prepara a diventare un vero palcoscenico nazionale. Non solo per i numeri da record, non solo per la forza del comparto vitivinicolo calabrese, ma per la capacità dell’evento di trasformarsi in un racconto corale: quello di una terra che vuole essere conosciuta, compresa, attraversata nelle sue bellezze e nelle sue storie. Sibari accoglierà oltre 140 cantine, sette consorzi e ben 2.000 etichette in degustazione. Una ricchezza che non si limita al calice, ma che si estende alle persone, ai territori, alle tradizioni che ogni bottiglia porta con sé. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Vinitaly and the City Sibari e Reggio Calabria presentato presso la Camera dei dei Deputati
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