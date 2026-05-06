Lanciano nel Fumetto 2026 | un edizione con un Artist Alley da record Ecco tutti gli ospiti

Tra poche settimane, il Parco Villa delle Rose ospiterà l’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto, che si svolgerà il 6 e 7 giugno. L’evento vedrà il suo Artist Alley ampliarsi notevolmente, con una presenza record di artisti e illustratori. Sono stati annunciati diversi ospiti, tra autori e professionisti del settore, pronti a incontrare il pubblico e a partecipare alle attività. La manifestazione si prepara a essere un appuntamento di grande rilievo per gli appassionati di fumetto.

Manca sempre meno al 6 e 7 giugno, date in cui il Parco Villa delle Rose si trasformerà nel cuore pulsante della nona arte per l’ edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto. Quest’anno l’evento compie un salto di qualità straordinario, portando a Lanciano (CH) una selezione di artisti che firmano successi del cinema e del fumetto mondiale. Il parterre degli ospit i è un vero ponte tra la scuola italiana e i grandi mercati internazionali (Marvel, DC e cinema). Ecco chi potrete incontrare nell’Artist Alley: Le Star Internazionali: Direttamente dai set di Game of Thrones e Il Gladiatore, avremo William Simpson, lo storyboard artist che ha dato forma visiva alle legende del cinema.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Lanciano nel Fumetto 2026: un edizione con un Artist Alley da record. Ecco tutti gli ospiti Notizie correlate Torna Lanciano nel fumetto, annunciati gli ospiti internazionaliTorna il 6 e 7 giugno 2026, al parco Villa delle Rose di Lanciano, uno degli appuntamenti più attesi della cultura pop in Abruzzo: Lanciano nel... Mirko Colak: il fumetto in movimento – ospite al Lanciano nel Fumetto 2026Nel fumetto contemporaneo, sempre più globale e veloce, ci sono autori che non cercano di uniformarsi, ma di lasciare un’impronta. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Torna Lanciano nel fumetto, annunciati gli ospiti internazionali; Lanciano nel Fumetto 2026: Poison Ivy compie 60 anni nel manifesto firmato da Luca Bonessi; Coconino Fest 2026, edizione ribelle tra Paolo Fresu e Vinicio Capossela; Giuseppe Matteoni: tra fumetto, illustrazione e visione, un autore che attraversa i linguaggi. Da Hazbin Hotel 2 a Cassino Fantastica 2026 il passo è davvero breve! Nell'Artist Alley della sesta edizione del Festival del Fumetto e della Cultura del Nuovo Millennio arriva Mariangela aka Maki, Background e Character Clean Up artist, nel mondo dell’ani - facebook.com facebook