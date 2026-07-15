Una giornata di solidarietà si è svolta alla Fattoria di Vignamaggio, in provincia di Firenze, con un pranzo di beneficenza promosso da Marco Pratesi. L’evento ha raccolto fondi a favore di Cure2Children Foundation, organizzazione che si occupa di bambini malati. L’iniziativa si è svolta due giorni fa e ha coinvolto partecipanti che hanno contribuito con donazioni per sostenere le attività dell’associazione.

Firenze, 15 luglio 2026 - Una giornata dedicata alla solidarietà, alla memoria e all’impegno concreto in favore dei bambini malati. Ad ospitarla è stata la Fattoria di Vignamaggio di Greve in Chianti, dove due giorni fa si è svolto il pranzo di beneficenza organizzato da Marco Pratesi a sostegno di Cure2Children Foundation. L’iniziativa, alla quale ha partecipato anche il prestigiatore e illusionista Magico Matteo, è stata organizzata in ricordo di Piero Torricelli, per rendere omaggio al suo impegno e alla sua vicinanza alla missione della Fondazione. Parte del ricavato della giornata è stato devoluto a Cure2Children. Nel corso dell’evento è stata annunciata anche la partecipazione di Marco Pratesi alla missione che una delegazione della Fondazione svolgerà in Kosovo nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vignamaggio, solidarietà per Cure2Children

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Solidarietà alla consigliera per gli insulti razzisti, ma la solidarietà non può essere a senso unico"Un movimento politico ha espresso solidarietà a una consigliera comunale che nelle ultime ore ha ricevuto insulti razzisti sui social network.

Vino, storie e solidarietà: a Valdichiana Designer Village “Anteprima Cantine Aperte”, l’evento di solidarietà per la l'Ospedale MeyerA Valdichiana Designer Village si avvicina l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, un evento che si svolgerà sabato 23 maggio a...