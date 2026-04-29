Solidarietà alla consigliera per gli insulti razzisti ma la solidarietà non può essere a senso unico

Un movimento politico ha espresso solidarietà a una consigliera comunale che nelle ultime ore ha ricevuto insulti razzisti sui social network. La comunicazione, pubblicata tramite una nota ufficiale, si limita a condannare gli insulti rivolti alla rappresentante istituzionale senza ulteriori commenti o analisi. La questione riguarda un episodio di commenti offensivi che ha attirato l’attenzione sui social, senza che siano state rivelate altre dettagli o sviluppi successivi.

Futuro Nazionale Parma “esprime solidarietà alla consigliera comunale che in queste ore è stata destinataria di insulti razzisti sui social - si legge in una nota. ”Ogni forma di aggressione verbale, discriminazione o violenza – fisica o digitale – è da condannare senza esitazioni.Proprio per.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Insulti razzisti a Victoria Oluboyo, la consigliera denuncia: solidarietà dal Pd Crans-Montana, quando la solidarietà non può essere fatturata, no al conto sulla solidarietà: l’Italia alzi la testaC’è un momento, nelle relazioni tra Stati, in cui il diritto deve saper riconoscere i propri limiti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Contributo regionale di solidarietà; Insulti razzisti a Victoria Oluboyo, la consigliera denuncia: solidarietà dal Pd; Camposano, vignetta sessista contro consigliera comunale: Un attacco alla dignità di una donna; Crans-Montana: Laurent Kurth alla guida della tavola rotonda. Pasqui, 'solidarietà a Vitri per insulti sessisti, non restiamo in silenzio'Il presidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui ha espresso solidarietà alla consigliera regionale del Pd, Micaela Vitri, vittima di insulti sessisti e istigazioni alla violenza sui ... ansa.it Valanga di solidarietà bipartisan alla consigliera Vitri dopo gli insulti: E’ allarmanteSentirsi addosso una tale violenza ferisce anche quando si è forti e abituate a reggere il peso degli attacchi. Lo dice Micaela Vitri, consigliera della Regione Marche in quota Pd, e vittima di ... ilrestodelcarlino.it Telesveva. . Bisceglie, l’addio a Luigi De Pinto: l’eredità di un autentico “faro” della solidarietà #puglia #bat #bisceglie #depinto #ricordo #solidarietà #politica #attualità - facebook.com facebook L’attivismo e la solidarietà non sono fatti solo di ideali, persone e azioni, ma anche di spazi. Gli sgomberi e la criminalizzazione degli spazi da parte del Governo è un esempio di repressione di idee e solidarietà. Vicinanza all attivist di L38, Askatasuna e Le x.com