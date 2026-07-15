Victoria Beckham è diventata oggetto di discussione dopo aver mostrato un’espressione neutra durante un evento pubblico. La sua reazione ha attirato l’attenzione sui social media, portando alcuni utenti a commentare il suo atteggiamento. Il marito, invece, ha difeso pubblicamente la stilista, sottolineando il suo comportamento naturale. La vicenda ha generato un acceso dibattito sulla percezione delle emozioni pubbliche delle celebrità e sulla loro rappresentazione sui social.

Si può diventare virali semplicemente perché non si sono mostrate emozioni? A quanto pare sì, se ti chiami Victoria Beckham: nelle ultime ore la stilista, imprenditrice ed ex Spice Girls è finita infatti al centro delle conversazioni social per un momento diventato iconico che la immortala durante la sfida ai Mondiali che ha regalato all’Inghilterra l’accesso alle semifinali della Coppa del Mondo. Ovviamente in quel momento gli occhi di tutti erano sulla partita, ma è stato impossibile ignorare la presenza della celebre famiglia sugli spalti dello stadio e molte riviste straniere, tra cui il Mirror, hanno notato qualcosa di strano. Victoria Beckham ai Mondiali con David e i figli non gioisce della partita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Victoria Beckham, la reazione dell’ex Spice stupisce tutti: il marito David la difende

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