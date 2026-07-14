Durante i quarti di finale, l’Inghilterra ha battuto la Norvegia, con un gol di Jude Bellingham. Le immagini di Victoria Beckham in tribuna, impassibile, sono diventate virali. La stilista è rimasta senza espressione mentre il marito, David Beckham, ha pubblicamente difeso il suo atteggiamento. La scena ha attirato l’attenzione online, distogliendo l’attenzione dalla vittoria della squadra.

La vittoria dell’Inghilterra contro la Norvegia nei quarti di finale ha regalato emozioni fortissime ai tifosi inglesi, ma a catturare l’attenzione del web non è stato soltanto il gol decisivo di Jude Bellingham. A diventare virale è stata anche la reazione di Victoria Beckham, rimasta apparentemente impassibile mentre tutto lo stadio esplodeva di gioia. Seduta accanto al marito David Beckham in tribuna, l’ex Spice Girl non ha mostrato alcun segno evidente di entusiasmo dopo la rete arrivata ai tempi supplementari. Un atteggiamento che ha fatto discutere gli utenti sui social, soprattutto perché in netto contrasto con quello dell’ex capitano dell’Inghilterra, che ha esultato con grande trasporto, alzandosi in piedi e stringendo il pugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dentro stava festeggiando, te lo assicuro”: le immagini di Victoria Beckham impassibile in tribuna mentre l’Inghilterra vince sono virali, il marito David la difende

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