Victoria Beckham c' è un suo look dell' epoca Spice Girl sul quale la figlia Harper non metterà le mani per un bel po' di tempo

Victoria Beckham ha condiviso in un’intervista dettagli sul suo brand e sul suo stile personale, menzionando anche un look degli anni Spice Girl che la figlia Harper non potrà indossare per molto tempo. La stilista ha parlato di diversi aspetti legati alla moda e alla sua carriera, senza entrare in specifici dettagli legali o di coinvolgimenti esterni. La conversazione si è concentrata sui ricordi e sulle scelte di stile legate al suo passato artistico.

A raccontarlo è la Posh Spice durante il Time100 Summit di New York. Qui la stilista ha parlato a lungo del suo brand, così come dei progetti futuri, soffermandosi anche sulla figlia. Nel corso della conversazione, Victoria ha svelato l'ossessione di Harper per la linea di make-up e prodotti per la cura della pelle: «Voglio dire, è stata seduta sulle mie ginocchia durante le riunioni di sviluppo prodotto fin da quando era una neonata. Insomma, è ossessionata dai prodotti quanto me». Inevitabile poi, la domanda se Harper erediterà mai alcuni dei suoi look da ex Spice Girls. «Ama la moda. Ama il beauty. E sono abbastanza sicura che le piacerebbe molto mettere le mani su alcuni dei costumi delle Spice Girls», ha detto Victoria parlando dell'adolescente.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Victoria Beckham, c'è un suo look dell'epoca Spice Girl sul quale la figlia Harper non metterà le mani per un bel po' di tempo Notizie correlate In versione blondie, Victoria Beckham è la fotocopia della figlia 14enne HarperCapelli biondi, lunghi e ondulati: Victoria Beckham sposa l'hair look da teen della figlia Harper. Bambole di Pezza: un po’ Spice Girl un po’ Nirvana, i beauty look della band femminista in gara a Sanremo sono un inno al girl powerPrima band completamente formata da donne a salire sul palco dell’Ariston, anche in questa occasione non si discostano dal focus, con un brano, Resta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La prima collezione di Victoria Beckham per Gap; Victoria Beckham potrebbe lanciare una collezione accessibile; Victoria Beckham lancia una collezione con Gap; Victoria Beckham rompe il silenzio sul caso Brooklyn: Abbiamo fatto solo i genitori. Victoria Beckham, grande momento a Parigi: c'è tutta la famiglia tranne il figlio BrooklynLa settimana della moda di Parigi è stata un tripudio di emozioni per Victoria Beckham, che ha presentato la sua ultima collezione. Impossibile non menzionare, però, l'assenza più significativa: non ... corrieredellosport.it Victoria Beckham lancia una collezione con GapVictoria Beckham annuncia una partnership pluriennale con Gap, lanciando una collezione di 38 pezzi il 24 aprile, per reinterpretare gli stili classici. fashionunited.it Schiariture strategiche e un tono di biondo dorato esaltato da piega wavy e finish setoso. Che il nuovo biondo di Victoria Beckham rientri in una strategia beauty ringiovanente Parola all'esperto - facebook.com facebook Victoria Beckham sulla faida con il figlio Brooklyn: «Ignoro il gossip. Ho un marito meraviglioso che mi sostiene» x.com